Arma de ex-BBB é apreendida em operação policial; saiba detalhes

Apreensão foi realizada na casa do ex-BBB - Foto: Reprodução | Polícia Civil | G1

O médico e ex-BBB, Marcos Harter, de 45 anos, teve um revólver calibre 38 e 27 munições intactas, do mesmo calibre, apreendidas durante a realização de um mandado de busca e apreensão. A operação aconteceu nesta sexta-feira (1°), na casa do ex-brother, na cidade de Sorriso, no Mato Grosso.

Leia mais:

>>Tragédia: menino de 5 anos morre após ser baleado

>>Anvisa aprova uso de cannabis medicinal para animais

>>Suspeito de matar a propria mãe a facadas é preso bebendo em bar

A investigação contra Marcos Harter começou após o ex-BBB compartilhar fotos com armas de fogo nas redes sociais. De acordo com a Polícia Civil, o investigado não possui autorização ou registro dos armamentos.

Além da arma de fogo, também foram apreendidas duas armas airsoft. A polícia informou que, durante a realização das buscas, Marcos Harter estava viajando e por isso não houve prisão em flagrante.

Segundo João Lucas Wanick, delegado do caso, Marcos Harter será indiciado pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja pena vai de um a três anos de prisão e multa. A informação é do g1.