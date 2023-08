Arrastões são registrados durante show de Alok em Copacabana

O show gratuito de Alok, realizado na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite de sábadom, 36, foi marcado por diversos arrastões e agressões. A Polícia Militar realizou prisões de diversos "bondes", grupos de criminosos que realizavam assaltos.

O evento, que se estendeu por pouco mais de duas horas, teve um duplo propósito: celebrar o centenário do icônico Copacabana Palace e, simultaneamente, comemorar o aniversário de 32 anos do próprio DJ. O evento foi batizado de “show do século” e fez parte das comemorações do aniversário de 100 anos do Hotel Copacana.

No show, Alok também homenageou MC Marcinho, que morreu no sábado, em função de uma falência múltipla de órgãos.

Arrastão no show do Alok em Copacabana, seguindo a agenda satanista.

No geral tá tranquilo! pic.twitter.com/d9rwaX5gF1 — André GAP 🇧🇷 (@AndreGA_Pe) August 27, 2023