Artefato explosivo é encontrado em importante via do Rio de Janeiro

Um artefato explosivo foi localizado na Linha Amarela do Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira, 19. O local é classificado como a principal via expressa da cidade, por ligar importantes pontos do Rio.

A bomba foi encontrada por funcionários da Lamsa, concessionária da via, durante uma inspeção de rotina. Para resolver o problema, o Esquadrão Antibombas da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi acionado.

Por consequência do artefato, duas faixas da Zona Oeste foram interditadas, provocando engarrafamento na região. Autoridades pedem para os motoristas evitarem a via expressa.