Assassino de Tim Lopes não aparece em presídio para colocar tornozeleira

Tim Lopes foi assassinado em junho de 2002 quando fazia uma reportagem sobre abuso de menores e tráfico de drogas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um dos condenados pelo assassinato do jornalista de Tim Lopes, identificado como Elizeu Felício de Souza, conhecido pelo vulgo de 'Zeu', está sendo considerado como desaparecido pela polícia. Após conseguir a progressão de pena, do regime fechado para a prisão domiciliar, o criminoso não compareceu para colocar a tornozeleira eletrônica.

Zeu teria conseguido o benefício no início do mês. Ele estava no Instituto Penal Vicente Parangibe, em Bangu, quando deixou o presídio e teria que retornar em cinco dias na Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, mas não apareceu para colocar o acessório.

A Seap disse que já informou o caso à Justiça. Zeu era o único que ainda estava preso pelo crime, que aconteceu há mais de 20 anos. Ele foi capturado durante a ocupação dos complexos do Alemão e da Penha, em novembro de 2010.

Tim Lopes foi assassinado em junho de 2002 quando fazia uma reportagem sobre abuso de menores e tráfico de drogas no Complexo do Alemão, na Zona Norte. O repórter da Rede Globo foi capturado, torturado e executado por traficantes.

Ao todo, sete traficantes foram condenados pelos crimes. Elias Maluco e Xuxa morreram em 2020 e 2013, respectivamente. Zeu, Cadê, Frei e Ratinho foram liberados após cumprir suas respectivas penas. Já Ângelo Ferreira da Silva, o 'Primo', é considerado foragido desde 2013.