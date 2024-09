Assista: juíza xinga em audiência e recebe bronca da OAB

Juíza não poupou as palavras para criticar as audiências virtuais - Foto: Reprodução

A juíza Cleuza Gonçalves Lopes, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18), em Goiânia, xingou e revelou odiar audiências virtuais, em uma sessão online realizada na semana passada. Após ser repreendida pelos advogados, ela afirmou que teria uma “alegria enorme” se deixasse de julgar o processo em questão.

Uma das advogadas teria apontado que a magistrada havia cometido um erro ao preencher a ata da sessão, e ela rebateu, sendo grosseira: “A ata é minha, eu escrevo o que eu quiser nela”, disse a juíza. Confrontada novamente pela advogada, Cleuza rebateu: “Que merda de diferença faz?”. Quando foi repreendida pelo xingamento, ela disse: “Isso mesmo”.

Em outro trecho da audiência, a juíza afirmou que odiava presidir sessões virtuais. “Odeio fazer audiência virtual. Odeio. E não é pouco não. Todo mundo se acha no direito. […] Todo mundo acha que é juiz nas audiências virtuais”, reclamou.

Nesta quinta-feira (29), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Goiás criticou a atitude da juíza, apontando que ela teria adotado uma “conduta absolutamente incompatível”.

“A urbanidade no trato processual não é uma mera formalidade, mas sim uma exigência legal e ética que deve ser observada por todos os operadores do Direito, especialmente pelos magistrados, que têm a responsabilidade de conduzir o processo com equilíbrio e imparcialidade”, afirmou a OAB, em um comunicado assinado com a Associação Goiana da Advocacia Trabalhista (Agatra). “É fundamental que situações como essa não voltem a ocorrer, garantindo que a confiança no Poder Judiciário permaneça inabalada”, seguiram as entidades.

