Atendente de lotérica furta bilhetes da Mega e Lotofácil: Arrependida

Investigada por furtar bilhetes premiados da Mega-Sena e da Lotofácil, a ex-atendente de uma lotérica se disse arrependida dos atos. A declaração foi dada pela autora após os clientes e o proprietário do estabelecimento descobrirem os golpes. A mulher deu detalhes de como agiu para enganar os vencedores da loteria.

Segundo o Metrópoles, a mulher alegou que afirmou para a vítima que faturou a quina na Mega-Sena, que o bilhete dela não estava premiado, e a questionou se poderia rasgar o papel. Com a afirmativa da vítima, ela fingiu rasgar o bilhete. Depois, escondeu o papel no bolso da calça e, logo em seguida, passou para a capinha do celular.

Na parte da tarde, o esposo da vítima chegou falando que tinha registrado ocorrência. Ao perceber que o casal estava falando dela, a mulher chegou a ajudar a procurar o bilhete no lixo, mas se arrepende dos atos.

A atendente da lotérica, localizada no Distrito Federal, admitiu ter desviado não apenas um bilhete premiado da Mega-Sena, mas também um prêmio anterior de um bolão da Lotofácil.

No caso mais recente, ocorrido em 13 de janeiro, a atendente verificou que um bilhete apresentado por uma cliente estava premiado e valia cerca de R$ 34 mil.

Durante o depoimento, a atendente confessou também ter desviado outro prêmio, no valor de R$ 451, referente a um bolão da Lotofácil, no início de janeiro.

Arrependida, a funcionária se dispôs a colaborar com as investigações e apresentar provas sobre o segundo caso. Ambas as fraudes são investigadas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).