Atirador mata pai idoso, policial e deixa 10 feridos em Novo Hamburgo

Um homem atirou e matou o próprio pai na madrugada desta quarta-feira, 23. Além do idoso, o homem matou um policial e deixou 10 pessoas feridas em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O atirador foi denunciado por maus tratos aos pais idosos.

Segundo informações da TV Globo, após a denúncia, policiais militares chegaram ao local e tentaram entrar na casa, mas foram recebidos a tiros. Antes da chegada da polícia, teria havido um desentendimento entre familiares e o homem atirou contra as pessoas que estavam no pátio da casa, segundo o jornal Zero Hora.

“De forma inesperada e agressiva, ele aparece e começa a atirar em todas as pessoas que se encontravam naquele local, na frente da residência “, afirmou Alexandro Famoso, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, à Rádio Gaúcha.

Os batalhões de Choque e de Operações Especiais também foram acionados para isolar o local. Casas que ficam próximas também foram evacuadas.

Além do policial morto, pelo menos outros seis policiais ficaram feridos, sendo dois deles em estado grave, de acordo com a Brigada Militar. Um agente da Guarda Municipal também teve ferimentos e outros três civis — familiares do suspeito — também precisaram ser socorrido.