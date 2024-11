Mulher é agredida por atrasar 12 minutos para buscar companheiro

Mulher já havia acionado medida protetiva contra o suspeito - Foto: Reprodução

Uma mulher de 29 anos denunciou o companheiro após espancamento por ter se atrasado 12 minutos para buscá-lo no trabalho. O caso ocorreu no dia 13 de outubro em Juazeiro do Norte, interior do Ceará.

A vítima registrou em fotos e vídeos as marcas da violência. Ela foi hospitalizada com vários traumas. De acordo com o Portal G1, a vítima disse que o relacionamento estava “desgastado”, e relatou ter sofrido outros casos de violência e chegou a ter o braço quebrado pelo companheiro em outra ocasião.

A vítima foi para a casa da mãe após o marido recusar voltar para casa com ela, mas ao retornar o suspeito se encontrava na residência onde havia arrombado para entrar.

O suspeito agrediu a mulher com socos e murros, além de despi-la e continuar com os atos de violência com um cabo de madeira. A vítima também afirmou ter sido arrastada até a cozinha onde recebeu golpes com uma sandália.

A mulher também relatou que a agressão durou cerca de 3 horas e que uma cadela pitbull tentou defendê-la, mas o homem trancou o animal em um cômodo da casa.

A vítima fugiu pela janela quando o companheiro saiu de casa para buscar um saco de gelo para diminuir as marcas da violência.

A irmã da vítima foi ao local e a ajudou e também registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) na Delegacia da Mulher de Juazeiro do Norte.

A mulher está internada no Hospital Regional do Cariri. Ela aguarda uma cirurgia no maxilar. Ela também já tinha acionado uma medida protetiva contra o suspeito.

A Secretaria da Segurança Pública do Ceará afirmou que segue com as investigações. O caso é acompanhado pela Delegacia De Defesa Da Mulher De Juazeiro Do Norte.