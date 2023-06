Atirador que atacou escola no Paraná é achado morto na cadeia

O atirador que matou dois estudantes em ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no norte do Paraná, foi encontrado morto em uma das celas da Casa de Custódia de Londrina, na madrugada desta quarta-feira, 21. O ataque aconteceu no último dia 19.

A suspeita é que o autor do crime tirou a própria vida. Um colega de série disse que encontrou o rapaz enforcado na cela. O socorro médico da unidade prisional foi foi acionado, mas já teria encontrado o detento morto, segundo informações divulgadas pelo Metrópoles.

Ele matou o estudante Luan Augusto, de 16 anos, e a estudante Karoline Verri Alves, de 16 anos, que era a sua namorada. A jovem morreu ainda na unidade escolar, enquanto Luan morreu na madrugada desta terça-feira, 20.

Em nota, o Governo do Paraná afirma que o atirador entrou na escola alegando que solicitaria o seu histórico escolar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para o local. O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou luto oficial de três dias e lamentou o episódio.

null Reprodução / Redes sociais

Após os disparos, a polícia foi acionada e o atirador foi preso. Segundo a PM, foram apreendidos com o atirador uma machadinha, carregadores de revólver e a arma usada.