Atleta do Corinthians diz que jovem morta passou mal durante o sexo | A TARDE

O jogador da base do Corinthians, Dimas Cândido, de 18 anos, disse à polícia que a jovem de 19 anos que morreu nesta terça-feira, 31, após três paradas cardíacas, começou a passar mal enquanto eles tinham relação sexual. Identificada como Livia Gabriele Da Silva Matos, a jovem apresentou sangramento nas partes íntimas e foi socorrida para uma unidade de saúde na zona leste de São Paulo, mas não resistiu.

O tenente da Polícia Militar Lucas Sarri, responsável pela ocorrência, afirmou que o jogador da categoria sub-20 não demonstrou comportamento atípico. Em depoimento, o atleta disse que quando a mulher começou a passar mal, ele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de forma imediata.

Dimas foi levado para o 30º Distrito Policial de São Paulo. O apartamento dele passou por perícia e foram encontradas manchas de sangue no local. O tenente da PM Lucas Sarri disse também que Livia Gabriele Da Silva Matos foi reanimada três vezes antes de ser declarada morta.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a morte da jovem está sendo investigada pela 30° DP (Tatuapé). Em nota, o Corinthians informou que "está ciente dos acontecimentos que envolveram um de seus atletas da base, aguarda a investigação dos fatos e está à disposição para colaborar com as autoridades".