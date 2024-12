Atletas paralímpicos baianos passam transtornos em voo para Salvador

Delegação baiana antes da competição - Foto: Divulgação

A delegação baiana de estudantes paralímpicos encontraram problemas para retornar a Salvador na sexta-feira, 30, depois de disputarem as Paralimpíadas Escolares, que aconteceram entre os dias 27 e 30 de novembro em São Paulo. As dificuldades aconteceram em voo, que contou com grande atraso por falta de tripulantes, entre outros problemas.

>> Dez atletas representam a Bahia nas Paralimpíadas Escolares, em São Paulo

Porém, eles não contavam com uma série de empecilhos para retornar à capital baiana. O voo da GOL 1566 estava previsto para sair do aeroporto de Congonhas às 10h30, mas, por conta de vários imprevistos como atraso na chegada da tripulação, necessidade de manutenção em uma lâmpada do painel, depois a necessidade de manutenção em uma válvula, ele foi atrasado e só decolou às 15h12.

"O cancelamento de voos da empresa acaba tendo um impacto nos dias subsequentes, que é o caso. Porque a programação das tripulações acaba mudando e o que acontece aqui neste momento está faltando um tripulante para completar a tripulação. Estamos acompanhando aqui com a empresa e alguns tripulantes já estão chegando no aeroporto. Eu lamento o atraso, lamento profundamente, estamos nos esforçando ao máximo aqui para tentar fechar, finalizar esse voo, mas o fato é que ainda estamos aguardando esse tripulante chegar à aeronave. Eu pediria para os senhores mais uns 15 minutos, se possível, para a gente definir a situação, porque o que vai acontecer é que se esse tripulante não chegar, nós teremos que realizar o desembarque dos senhores", diz o piloto da aeronave em áudio gravado por passageiros.

Um vídeo mostra a espera dos passageiros, que transitam pelo avião durante as horas em que ele ficou na espera do embarque.

"Situação caótica no voo 1566 da Gol. Várias questões sendo colocadas como impeditivas para que a gente possa levantar voo, principalmente por falta de membros da tripulação, posteriormente por causa da lâmpada do painel, a manutenção foi realizada, e em seguida, uma válvula que permite acesso ao também precisou de reparo. Agora estamos aqui crianças, adolescentes, idosos, um caos aqui na aeronave", relatou o passageiro.

Ao Portal A TARDE, a Gol informou que "em decorrência das contingências que a Companhia enfrentou desde as fortes chuvas que atingiram São Paulo na última quinta-feira (28/11), foi necessário alterar o horário do voo G3 1566 (CGH-SSA)".

A Gol disse ainda que "os clientes impactados receberam as tratativas previstas pela resolução 400 da ANAC" e que "reforça que as medidas tomadas são realizadas com foco na Segurança, valor número 1 da Companhia.

Na última quarta-feira, 27, dez atletas baianos foram à São Paulo para representar o estado nas Paralimpíadas Escolares, realizadas pelo Centro Paralímpico Brasileiro (CPB). Considerada a maior competição de modalidades paralímpicas escolares do país, a ação envolve atletas dos 72 Centros de Referência Paralímpicos do Brasil.