Ator morto em baú foi enganado com promessa de ir para a Globo

O ator Jeff Machado, encontrado morto, dentro de um baú, no Rio de Janeiro, foi enganado pelos autores do crime com promessas de trabalho em uma novela da TV Globo. Segundo a mãe do artista, o objetivo dos criminosos era de ficar com os bens de Jeff: uma casa, um carro e dinheiro de uma ação trabalhista que ele receberia.

À coluna LeoDias, a mãe de Jeff, Maria das Dores, afirmou que o filho tinha o sonho de trabalhar em projetos na Globo e acabou persuadido pelos criminosos, que o enganavam com falsas promessas há cerca de três anos e meio. Natural de Araranguá, em Santa Catarina, com experiência em jornalismo, atuação, produção e voluntariado, o artista trabalhou na novela “Reis”, da Record TV, interpretando um soldado filisteu.

“Ele estava bem, fazendo cursos e fez trabalhos como ator na Record, mas ele tinha o sonho de fazer uma novela na Globo”, contou ela.

“Ele ficou anos estudando, mas ele caiu na conversa, de repente, de pessoas que prometeram trabalho naquela emissora (TV Globo). Ele acreditou nesses falsos amigos que o induziram a acreditar que ia conseguir, inclusive pegando dinheiro, ele foi enganado, totalmente enganado, morreu pensando que ia entrar na Globo”, completou.

Segundo Maria das Dores, pouco antes de desaparecer, o ator tinha expectativa de iniciar os trabalhos em uma novela da TV Globo que teria gravações marcadas para fevereiro. “Eles disseram que ele iria entrar na próxima novela, ele iria entrar em fevereiro. Foi toda uma enganação, eu falava: ‘Meu filho, isso não vai dar certo, eles não conseguem, quem é esse cara para conseguir?’. Ele me respondia que eles tinham amigos e que iriam conseguir, achando que alguém lá de dentro ajudaria”.

Ainda de acordo com Maria, os criminosos queriam ficar com os bens de Jeff Machado. “Mataram o Jeff para ficar com uma casa, um carro e uma ação trabalhista que ele tinha de ganhar, acharam uma galinha dos ovos de ouro”.

Ela também afirma que estas pessoas estavam presentes na vida de Jeff Machado com essas promessas há cerca de três anos e meio: “Vem prometendo há três anos e meio que poderia facilitar uma entrada mais rápida na Globo e o Jefferson meio que caiu na conversa”, ressalta.

Maria das Dores disse que, sob sigilo, a polícia investiga entre três e quatro suspeitos do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

O caso

O ator Jeff Machado, que estava considerado desaparecido desde 27 de janeiro, foi encontrado na segunda-feira, 22, dentro de um baú no Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, ele estava amarrado em um baú de madeira concretado e enterrado a dois metros de profundidade em um terreno. Na terça-feira, 23, ele foi identificado através de análise das digitais.

Jeff atuou em novelas da Record TV e tinha 44 anos. Segundo o advogado da família, Jairo Magalhães, o principal suspeito do crime é um homem que se dizia amigo dele.

Cães foram decisivos na denúncia de desaparecimento do ator | Foto: Reprodução | Instagram

Este teria alugado o terreno onde o baú foi encontrado. A proprietária, no entanto, afirmou que nunca teve contato com o artista. Jeff foi dado como desaparecido após seus oito cachorros da raça Setter Irlandês, extremamente raros no país, terem sido encontrados em situação de abandono.

Segundo a mãe de Jeff, os cachorros eram a maior prioridade dele. Ela afirmou que teve certeza do desaparecimento com a notícia dos cachorros, pois o ator jamais os abandonaria: “Foi aí que me dei conta: ‘Onde está o Jefferson?’, ele amava aqueles cachorros, eles eram as coisas mais importantes da vida dele. Ele era capaz de deixar de comprar comida para ela para dar para eles primeiro”, disse ela à coluna LeoDias.