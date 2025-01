Avião cai em praia de Ubatuba, explode e deixa um morto

Jatinho transportava cinco pessoas - Foto: João Mota/TV Vanguarda

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta quinta-feira, 9, em Ubatuba, litoral de São Paulo, mais precisamente na Praia do Cruzeiro. O acidente ocorreu próximo ao aeroporto da cidade, na região do centro.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o avião em chamas na faixa de areia. As equipes das forças de segurança já atuam no local e das cinco pessoas que estavam na aeronave, uma morreu, quatro foram resgatadas com vida, entre elas, duas crianças, e três foram atingidas na área externa, próxima ao local do acidente.

Leia Mais:

>> Vídeo mostra criança sendo resgatada após acidente com avião em Ubatuba

A única vítima era o piloto do avião, que ainda não teve a identidade revelada. O Corpo de Bombeiros retirou o piloto das ferragens do avião e realiza o atendimento no local.

De acordo com informações da Defesa Civil do Estado, até às 11h, quatro vítimas foram identificadas, entre elas, dois adultos e duas crianças, que foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma pessoa que estava na praça também foi socorrida. Ainda segundo a Defesa Civil, cinco viaturas e 12 bombeiros atuam no local.

De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), a aeronave passou por uma excursão de pista, que é quando o avião sai da superfície da pista do aeródromo durante uma operação de pouso ou decolagem.

Ainda segundo os Bombeiros, a excursão de pista pode acontecer de duas formas, por veer off (saída lateral) ou overrun (final da pista). A aeronave com capacidade de sete passageiros foi fabricada em 2008 pela empresa Cessna Aircraft e tem matrícula PR-GFS, modelo 525.

Já de acordo com o sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava com operação negada para táxi aéreo, mas a situação de aeronavegabilidade aparentava “normalidade”.