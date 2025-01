Vídeo mostra criança sendo resgatada após acidente com avião em Ubatuba

As causas do acidente ainda serão investigadas pelo Cenipa - Foto: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma criança é resgatada de dentro do avião de pequeno porte que caiu e explodiu na cidade de Ubatuba, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 9. Até o momento, uma morte foi confirmada.

Assista o vídeo:

A prefeitura de Ubatuba confirmou a morte do piloto que estava preso nas ferragens. Além disso, outras sete pessoas ficaram feridas. Quatro dos feridos estavam no avião, enquanto outros três são pessoas que passavam na pista de skate na orla da Praia do Cruzeiro.

Entre os feridos, cinco pessoas foram encaminhadas à Santa Casa de Ubatuba. Um adulto e uma criança estão em estado grave. Não foi confirmado se a criança em estado grave é a mesma que aparece sendo resgatada em vídeo.

Segundo a Rede Voa, concessionária responsável pelo Aeroporto em Ubatuba, o avião de pequeno porte saiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás, e entou pousar no município.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA.