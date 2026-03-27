Avião com crianças cai em aldeia indígena no Pará

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O avião realizava o transporte de pacientes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma aeronave de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira, 27, em uma pista de pouso na aldeia Puykaranrankre, pertencente à etnia Kayapó, em São Félix do Xingu, no Pará.

Segundo a prefeitura do município, apesar do impacto, não houve registro de feridos. O avião realizava o transporte de pacientes do Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó Pará (Dsei KPA).

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O voo partiu de Ourilândia do Norte com destino à comunidade indígena, transportando um casal e crianças que haviam acabado de receber alta médica.

Imagens compartilhadas em redes sociais registraram o momento após o acidente, mostrando a aeronave no solo em meio à área da aldeia e os passageiros, visivelmente abalados, sendo amparados por moradores locais.

Até o momento, não há detalhes técnicos sobre o que teria provocado a queda na pista de pouso. A aeronave prestava serviços essenciais de saúde para a região, facilitando o deslocamento de indígenas para centros de atendimento especializado.

As autoridades competentes foram acionadas para realizar a perícia no local e identificar possíveis falhas mecânicas ou condições adversas.