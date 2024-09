Avião com governador faz pouso forçado de emergência; saiba detalhes

O Pará a declarou emergência ambiental por conta dos incêndios na região - Foto: Agência Pará/CBM

O avião em que estava o governador do Pará, Helder Barbalho, realizou um pouso de emergência na noite de quarta-feira, 18, devido à fumaça causada por incêndios na região nordeste do estado.



O piloto não conseguiu continuar o voo para São Caetano de Odivelas, onde o governador participaria de uma inauguração. Barbalho anunciou a remarcação da cerimônia e pediu desculpas à população, mas não forneceu detalhes sobre os incêndios.

A situação dos incêndios levou o Pará a declarar emergência ambiental na terça-feira, 17, com o envio de tropas do Exército para ajudar no combate às chamas, que aumentaram devido à seca.



O Ministério da Justiça também autorizou o uso da Força Nacional em outros estados da Amazônia Legal. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, alertou que 60% do Brasil está em risco de incêndios, citando o "terrorismo climático".