Lula recua de reunião com governadores e escala Rui para encontro

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante reunião com reitores de universidades federais e de institutos federais de ensino, no Palácio do Planalto - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O presidente Lula (PT)desistiu de conduzir a reunião com governadores, na quinta-feira, 19, a partir das 15h, para tratar sobre as queimadas pelo país. Para comandar o encontro, o petista escalou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para capitanear o ato. A informação foi confirmada pela assessoria do titular da pasta.

A mudança repentina, de acordo com informações com o blog Caio Junqueira, da CNN, deve-se ao receio de interlocutores de que uma reunião direta com o mandatário poderia arranhar a imagem da gestão federal em relação ao tratamento ao tema.

Nos bastidores, segundo o colunista, os gestores estaduais apontam que o Governo Federal não se antecipou à atual crise. Este seria um dos temores dos interlocutores.

Entre os governadores que estão confirmados para o encontro estão: o do Pará, Helder Barbalho; Goiás, Ronaldo Caiado; Mato Grosso, Mauro Mendes; Amazonas, Wilson Lima; Acre, Gladson Cameli; Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel; Rondônia, Marcos Rocha; Tocantins, Wanderlei Barbosa; e Roraima, Antonio Denarium.

Agenda de Lula nesta quarta

No horário agendado para o encontro, o mandatário tem uma agenda no Palácio do Planalto, quando sanciona o Projeto de Lei nº 1829/2019, que atualiza e moderniza a Lei Geral do Turismo. Em seguida, Lula se reunirá com o CEO do Grupo Tim, Pietro Labriola.

O último compromisso de agenda do petista é às 17h, quando se encontrará com o ministro Comunicações, Juscelino Filho, e Ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.