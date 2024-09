Dias Toffoli é internado com inflamação nos pulmões

Ministro do Supremo está com inflamação nos pulmões - Foto: Nelson Júnior | STF

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi internado, nesta terça-feira, 17, com uma inflamação nos pulmões. Segundo pessoas próximas ao magistrado, o ar nas redondezas da sua residência, em Brasília estaria tomado de fuligem.

A informação é do portal G1. Nos últimos dias, a capital federal tem sofrido com o incêndio do Parque Nacional. Escolas e faculdades cancelaram novamente as aulas, por causa dos efeitos das queimadas. Além disso, médicos recomendaram que a população evite exposição no ar poluído.

Não há informações sobre o estado de saúde do ministro da Corte até a publicação da matéria, nem em qual unidade de saúde está internado.