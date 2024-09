Toffoli e Barroso discutem por direito à palavra durante sessão do STF

Presidente do STF, Luís Roberto Barroso (à esquerda), e ministro Dias Toffoli (à direita) - Foto: Reprodução

A sessão plenária do Supremo Tribunal Federal (STF) desta quinta-feira, 29, foi marcada por bate-boca entre o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, e o ministro Dias Toffoli. Na ocasião, os magistrados discutiam pelo direito à palavra.

Tudo começou quando o ministro Dias Toffoli explicava sobre o seu relatório relacionado à estrutura da Justiça de São Paulo e a adequação ao juiz de garantias. Na oportunidade, ele foi interrupido pelo presidente da Corte, Luís Roberto Barroso.

“Eu sou o relator, me mantenha a palavra”, disse Toffoli.

Mesmo com o pedido, Barroso o interrompeu para esclarecer o seu ponto de fala. Devido ao delay da vídeochamada de Toffoli, as declarações dos ministros acabaram se sobrepondo. “O presidente está falando”, disse o chefe do STF.

Juiz de garantia

O juiz de garantias seria um magistrado que cuidaria da instrução do processo, como a supervisão das investigações e a decretação de medidas cautelares. Neste modelo, outro juiz ficaria responsável pelo julgamento, analisando se o réu é ou não culpado.