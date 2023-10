Avião da FAB decola com urgência para repatriar brasileiros em Gaza | A TARDE

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou nesta quinta-feira, 12, em Brasília, rumo ao Egito para resgatar brasileiros em Gaza. O avião modelo VC-2, com capacidade para 40 pessoas, pousará em Roma, na Itália. Na capital italiana, a aeronave permanecerá até receber autorização para prosseguir ao Egito.

Essa é a primeira aeronave que vai resgatar brasileiros que estão na Faixa de Gaza — território palestino na fronteira com o Egito e Israel. Os voos para repatriação anterior buscaram brasileiros que estavam em Israel. Conforme a FAB, o acionamento da aeronave ocorreu em "caráter de urgência”

O plano do governo prevê formação de um corredor humanitário, em território do Egito, para retirar brasileiros de Gaza. De acordo com o Escritório de Representação do Brasil em Ramala, cidade da Cisjordânia onde fica a sede da Autoridade Palestina, 22 brasileiros em Gaza já solicitaram repatriação. Treze estão em uma escola católica que está sendo utilizada como abrigo.

O governo Lula espera conduzir os brasileiros para fora de Gaza por meio da fronteira com o Egito. Já no Cairo, um avião estaria esperando os passageiros. Até esta quinta, dois grupos de brasileiros já foram repatriados em voos da FAB. Um terceiro chegará ao Brasil na madrugada desta sexta (13), em Recife e no Rio de Janeiro.