Avião de pequeno porte cai, explode e duas pessoas morrem

- Foto: Angela Bezerra/Reprodução

Um avião agrícola de pequeno porte caiu ao lado do aeroporto de Costa Rica (MS), a 327 km de Campo Grande, no início da tarde deste sábado, 31. As informações preliminares da Polícia Civil indicam que duas pessoas que estavam na aeronave, um monomotor de uso agrícola, morreram carbonizadas.

Logo após a queda, o avião explodiu e espalhou chamas pela vegetação próxima ao local.

Leia também:

>> Avião cai em estrada, mas piloto e passageiro sobrevivem; foto

>> Avião faz pouso pouso de emergência e fica destruída; Veja vídeo

>> Cenipa orientou reforço do treinamento de pilotos de ATR em 2021

Segundo as informações repassadas pela Corpo de Bombeiros, os dois tripulantes do avião realizavam um treinamento aéreo quando caíram. A queda ocorreu por volta das 12h (horário de local), em uma área da zona rural da cidade, próxima ao aeroporto do município, utilizado por fazendeiros e empresários da região.

Ainda não se sabe o que ocasionou a queda da aeronave. As vítimas, que ainda não foram identificadas, eram piloto e copiloto. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica foram acionados para atender a ocorrência.