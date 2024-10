Avião invade rua após piloto perder controle da direção

Acidente aconteceu próximo ao aeroporto da cidade - Foto: Reprodução | SBT

Um avião de pequeno porte invadiu uma rua em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira, 27, após o piloto perder o controle da direção. A aeronave transportava apenas um passageiro que teve ferimentos leves junto com o tripulante.

Leia mais

>> Voo da VoePass apresenta falha técnica e retorna a MG

>> Voepass encerra operações em Salvador após queda de avião

>>Avião faz pouso pouso de emergência e fica destruída ; Veja vídeo

O acidente aconteceu próximo ao aeroporto da cidade, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Na ocasião, não houve registro de incêndio ou vazamento de combustível. Quatro viaturas foram acionadas para atender a ocorrência.

O caso foi registrado no 1° DP Bragança Paulista, segundo informações da Polícia Militar. A causa do acidente ainda será investigada.

Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostram que o avião, com matrícula PT-RKO, foi fabricado em 1981 pela empresa Neiva, incorporada pela Embraer em 2006. A aeronave está com certificado de aeronavegabilidade vencido e suspenso, de acordo com o registro.