Embraer cria tecnologia e aviões vão decolar sozinhos no Brasil em até 2 anos

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O primeiro sistema de decolagem automática do mundo será brasileiro e deve entrar em operação em até dois anos. De acordo com a Agência Nacional de Aviação (Anac), a expectativa é que as autoridades de aviação autorizem o modelo dentro deste prazo.

Batizado de Embraer Enhanced Takeoff System (E2TS), o sistema da Embraer ainda não foi certificado pela Anac. No entanto, o processo já está em fase final e a certificação deve sair ainda este ano. As informações são do site Aeroin.

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"A Embraer vai ser a primeira. Então acreditamos que, nos próximos dois anos, esse sistema vai estar certificado em todas as grandes autoridades de aviação do mundo", contou o presidente da Anac, Tiago Faierstein.

O que é o sistema de decolagem automática?

O primeiro sistema de decolagem automatizada do mundo para a aviação comercial é desenvolvido pela fabricante brasileira Embraer para sua família de jatos E2.

Diferente dos pousos automáticos, a decolagem sempre exigiu ação manual complexa no momento de tirar as rodas do chão. O sistema da Embraer atua especificamente na manobra de rotação (elevar o nariz do avião).

O sistema de decolagem automática possui vantagens para a aviação mundial. Entre elas estão:

Prevenção de danos (Tailstrike): o software eleva a aeronave até os limites geométricos exatos, impedindo que a cauda bata na pista.

Economia de combustível: a otimização milimétrica do perfil de subida reduz o arrasto aerodinâmico e o consumo.