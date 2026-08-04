Pelo menos 16 pessoas morrem devido ao calor extremo na Coreia do Sul

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Pelo menos 16 pessoas morreram devido à onda de calor que atinge a Coreia do Sul. Nesta terça-feira, 4, um alerta de calor extremo foi emitido para toda Seul, capital do país, pela primeira vez. A previsão é que a temperatura chegue a 38°C.

Entre as vítimas estão dois idosos que morreram enquanto trabalhavam ao ar livre no domingo, 2, de acordo com o The Independent.

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A agência de notícias sul-coreana Yonhap disse que já foram registrados 185 casos de doenças relacionadas ao calor na capital sul-coreana.

Segundo a Agência de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia, desde maio, foram mais de 2 mil pessoas tratadas por doenças relacionadas ao calor em todo o país.

Para tentar amenizar o calor, o governo está irrigando as ruas e designou cerca de 4 mil locais, incluindo centros comunitários, centros para idosos e centros de assistência social, como abrigos contra o calor.