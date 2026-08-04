ALERTA
Pelo menos 16 pessoas morrem devido ao calor extremo na Coreia do Sul
Entre as vítimas estão dois idosos que morreram enquanto trabalhavam ao ar livre
Pelo menos 16 pessoas morreram devido à onda de calor que atinge a Coreia do Sul. Nesta terça-feira, 4, um alerta de calor extremo foi emitido para toda Seul, capital do país, pela primeira vez. A previsão é que a temperatura chegue a 38°C.
Entre as vítimas estão dois idosos que morreram enquanto trabalhavam ao ar livre no domingo, 2, de acordo com o The Independent.
A agência de notícias sul-coreana Yonhap disse que já foram registrados 185 casos de doenças relacionadas ao calor na capital sul-coreana.
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Segundo a Agência de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia, desde maio, foram mais de 2 mil pessoas tratadas por doenças relacionadas ao calor em todo o país.
Para tentar amenizar o calor, o governo está irrigando as ruas e designou cerca de 4 mil locais, incluindo centros comunitários, centros para idosos e centros de assistência social, como abrigos contra o calor.