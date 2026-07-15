Saiba como se proteger do calor excessivo do Super El Niño no Nordeste

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A região Nordeste do Brasil sofrerá algumas consequências do Super El Niño nos próximos meses. Previsto para chegar ao país nos próximos meses, o fenômeno natural trará uma onda de calor intenso, com seca e possibilidade de queimadas.

De acordo com o Centro de Previsão Climática (CPC), da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), as chuvas serão reduzidas a partir de agosto e as temperaturas seguirão acima da média durante praticamente todo o segundo semestre.

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Pensando nisso, o portal A TARDE entrevistou a arquiteta e pesquisadora em Afroneuroarquitetura, Inaha Paz, para alertar as pessoas sobre como elas podem se proteger dos efeitos das altas temperaturas em suas casas.

“A primeira coisa que devemos fazer é mudar a forma como olhamos para a casa, porque isso nos ajuda a entender como ela se comporta ao longo do dia. Toda casa tem um ritmo. Existem ambientes que acumulam mais calor, horários em que o sol incide diretamente e espaços que permanecem mais agradáveis”, disse.

“Observar esse comportamento permite adaptar a rotina e aproveitar melhor as condições que a própria casa oferece. Não podemos tratar o calor extremo como um simples desconforto”, reforçou.

Inaha também destacou que o calor excessivo pode influenciar em diversas áreas da vida dos moradores da casa. “ O calor compromete a qualidade do sono, aumenta o estresse, dificulta a recuperação do organismo e afeta diretamente o bem-estar”.

“Em um cenário de eventos climáticos cada vez mais frequentes, pensar a casa como um espaço de proteção passa a ser também uma questão de saúde”, destacou.

Dicas práticas para driblar o calor

As casas ficam ainda mais quentes com a mudança de temperatura - Foto: Ilustratativa | Magnific

A arquiteta listou algumas dicas práticas para os nordestinos driblarem os efeitos causados pelo calor no dia a dia e deixarem o ambiente mais agradável.

Criar caminhos para que o vento atravesse a casa, abrindo janelas em paredes opostas a favor da ventilação cruzada

Manter cortinas ou persianas fechadas nos horários de maior incidência do sol

Evitar o uso de equipamentos que geram calor durante os períodos mais quentes do dia

Aproveitar a ventilação natural no começo da manhã e à noite

Quem dispõe de áreas externas pode investir em vegetação, porque ela melhora o microclima e ajuda a reduzir a temperatura ao redor da casa

Chuvas intensas em outras regiões

Apesar da onda de calor no Norte e Nordeste, o super El Niño trará chuvas intensas e frentes frias para o Sul. Estados como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul devem ser os mais afetados, com risco de enchentes, inundações, deslizamentos e alagamentos.

No Sudeste e no Centro-Oeste as chuvas também chegam de forma intensa, porém o efeito pode auxiliar nos setores agrícolas, beneficiando colheita do milho de segunda safra, do algodão, da cana-de-açúcar e do café.