Sidônio Palmeira bate o martelo sobre presença em campanha de Lula

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O marqueteiro Sidônio Palmeira bateu o martelo sobre a presença dele na campanha do presidente Lula (PT) à reeleição. Havia uma possibilidade de o chefe da Secretaria de Comunicação (Secom) do Planalto deixar a pasta agora em julho ou em um eventual segundo turno.

No entanto, o próprio Lula, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, definiu que Sidônio ficará à frente da Secom. Quanto à campanha à reeleição, o marketing ficará sob a responsabilidade de Raul Rabello, indicado pelo marqueteiro baiano.

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Quem é Raul Rabello?

Raul Guedes Rabelo é natural de Salvador, tem 49 anos e vem de uma família ligada à política. É filho do advogado eleitoral Vandilson Costa, que foi deputado estadual constituinte na Bahia pelo PMDB (hoje MDB), e sobrinho do ex-vice-prefeito Hugo Costa e do vereador Paulo Costa (PCdoB), todos do município de Guanambi, no sudoeste do estado.

Publicitário Raul Rabello - Foto: Divulgação/Leiaute

Com relação a Sidônio, Rabello é sócio do marqueteiro em duas agências de publicidade.

PL aciona TSE e pede suspensão de campanhas do governo Lula

Em junho, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que a Corte suspenda campanhas publicitárias do governo Lula (PT).

Conforme a legenda, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) ultrapassou o teto legal de gastos com publicidade institucional, no 1º semestre de 2026, em R$ 42 milhões.

Sidônio Palmeira e Lula - Foto: Divulgação

A legenda apontou que dados do Portal da Transparência mostram que o governo gastou R$ 178 milhões até 15 de junho — o teto legal para o período era de R$ 135 milhões.

Diante disso, o PL afirmou que há "uma instrumentalização da máquina pública, com o uso de eventos, programas, anúncios e canais oficiais para projetar a imagem" do presidente Lula.