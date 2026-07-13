Lula adota estratégia para atrair eleitorado evangélico

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O presidente Lula (PT) fez aceno ao público evangélico ao publicar, em seu perfil oficial, no domingo, 12, um jingle gospel composto e interpretado pela cantora Lina Luz.

A estratégia da campanha do mandatário e pré-candidato à reeleição busca ampliar o diálogo com famílias desse grupo e fortalecer a aproximação com esse público — é justamente entre eles que Lula possui a sua maior rejeição, segundo pesquisas divulgadas pela AtlasIntel.

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Lançada no mês passado, a música “Tapete Vermelho” fala sobre a trajetória do petista. Segundo a colunista Milena Teixeira, do Metrópoles, a campanha do presidente adquiriu os direitos autorais da canção, que deve ser incorporada com maior frequência às ações de comunicação voltadas a esse segmento do eleitorado.

“Hoje o planeta inteiro parou pra ver, a sua história voltar a florescer. Voltou das cinzas, venceu a prisão, com a mesma coragem no peito e no coração", diz um trecho do louvor.

Lula planeja 1° ato da campanha em São Paulo

O presidente Lula (PT) planeja iniciar oficialmente a campanha à reeleição no dia 16 de agosto, em um evento previsto para São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo, cidade onde iniciou sua trajetória sindical e política.

A equipe do presidente trabalha para realizar o ato na Vila Euclides, segundo o jornal Folha de S.Paulo. A confirmação da data, porém, ainda depende da definição do calendário de jogos no estádio.

A escolha de São Bernardo representa uma mudança nos planos da campanha petista. Inicialmente, o lançamento estava previsto para ocorrer no Ceará, mas a coordenação decidiu transferir o evento para São Paulo.

A avaliação dos aliados de Lula é que o maior colégio eleitoral do país terá papel decisivo na disputa presidencial de 2026. Por isso, a estratégia passou a concentrar os primeiros atos da campanha oficial no estado.