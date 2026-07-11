Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Lula transforma Ayrton Senna em novo herói da pátria

Sanção coloca ídolo brasileiro em novo patamar

Cássio Moreira
Por
Ayrton Senna é o mais novo herói da pátria
Ayrton Senna é o mais novo herói da pátria - Foto: Divulgação | Instituto Ayrton Senna

Ídolo do automobilismo e ainda vivo na memória dos brasileiros, o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, morto em um acidente enquanto competia, em 1994, agora é o mais novo integrante do seleto grupo de heróis da pátria.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou no dia 1º de julho a proposição do senador Marcos Pontes (PL-SP) que coloca Ayrton Senna no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria, que reconhece figuras fundamentais para a construção do Brasil, ficando em exposição permanente no Panteão da Pátria.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

MELOU!

Jogador da Seleção na Copa é reprovado em exames por gigante inglês
Jogador da Seleção na Copa é reprovado em exames por gigante inglês imagem

FAVORECIDA?

Fifa aponta que Argentina teve o caminho mais fácil na Copa do Mundo
Fifa aponta que Argentina teve o caminho mais fácil na Copa do Mundo imagem

CONTRA SUA TERRA NATAL

Saiba por que Haaland nasceu na Inglaterra e escolheu jogar na Noruega
Saiba por que Haaland nasceu na Inglaterra e escolheu jogar na Noruega imagem

A proposta foi aprovada pelo relator, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO), após a apresentação do Projeto de Lei, em 2024. Após a aprovação na Comissão do Esporte do Senado, o texto sequer precisou passar pelo rito do Plenário.

Último brasileiro campeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna é, desde 2023, reconhecido como Patrono do Esporte Brasileiro.

Carreira vitoriosa

Ayrton Senna, que morreu aos 34 anos, em um trágico acidente, durante o Grande Prêmio de San Marino, em maio de 1994, deixou um legado único no automobilismo brasileiro, sendo vencedor de 41 corridas na Fórmula 1.

Além disso, Senna foi campeão mundial da categoria em três oportunidade: 1988, 1990 e 1991.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ayrton senna Lula

Relacionadas

Mais lidas