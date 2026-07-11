Lula transforma Ayrton Senna em novo herói da pátria

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Ídolo do automobilismo e ainda vivo na memória dos brasileiros, o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, morto em um acidente enquanto competia, em 1994, agora é o mais novo integrante do seleto grupo de heróis da pátria.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou no dia 1º de julho a proposição do senador Marcos Pontes (PL-SP) que coloca Ayrton Senna no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria, que reconhece figuras fundamentais para a construção do Brasil, ficando em exposição permanente no Panteão da Pátria.

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A proposta foi aprovada pelo relator, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO), após a apresentação do Projeto de Lei, em 2024. Após a aprovação na Comissão do Esporte do Senado, o texto sequer precisou passar pelo rito do Plenário.

Último brasileiro campeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna é, desde 2023, reconhecido como Patrono do Esporte Brasileiro.

Carreira vitoriosa

Ayrton Senna, que morreu aos 34 anos, em um trágico acidente, durante o Grande Prêmio de San Marino, em maio de 1994, deixou um legado único no automobilismo brasileiro, sendo vencedor de 41 corridas na Fórmula 1.

Além disso, Senna foi campeão mundial da categoria em três oportunidade: 1988, 1990 e 1991.