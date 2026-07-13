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ELEIÇÕES

De volta às origens, Lula planeja 1° ato da campanha em São Paulo

Estratégia de reeleição do petista mira o maior colégio eleitoral do país

Ane Catarine
Por
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planeja iniciar oficialmente a campanha à reeleição no dia 16 de agosto, em um evento previsto para São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo, cidade onde iniciou sua trajetória sindical e política.

A equipe do presidente trabalha para realizar o ato na Vila Euclides, segundo o jornal Folha de S.Paulo. A confirmação da data, porém, ainda depende da definição do calendário de jogos no estádio.

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Campanha muda de São Paulo para o Ceará

A escolha de São Bernardo representa uma mudança nos planos da campanha petista. Inicialmente, o lançamento estava previsto para ocorrer no Ceará, mas a coordenação decidiu transferir o evento para São Paulo.

A avaliação dos aliados de Lula é que o maior colégio eleitoral do país terá papel decisivo na disputa presidencial de 2026. Por isso, a estratégia passou a concentrar os primeiros atos da campanha oficial no estado.

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Convenção do PT

A mudança também atingiu a convenção nacional do PT. Antes prevista para Brasília, a reunião que oficializará as candidaturas de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin foi transferida para São Paulo e será realizada no dia 2 de agosto, no Center Norte.

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eleições 2026 Lula PT

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