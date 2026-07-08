Presidente do PT expõe estratégia e dispara contra oposição: "Anti-Lula"

O Partido dos Trabalhadores (PT) na Bahia tem recorrido a um processo de debate prévio com novos interessados em ingressar na legenda como estratégia para consolidar as bases.

De acordo com o presidente estadual da sigla, Tássio Brito, esse "filtro" político tem sido o diferencial para garantir que o PT permaneça como a agremiação com o maior número de filiados no estado.

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"Isso é fruto da identidade que o povo da Bahia tem com o nosso partido. O povo sabe que o nosso partido é aquele que carrega o sonho e a esperança dos trabalhadores e das trabalhadoras, e que ao longo do nosso governo temos concretizado isso em políticas públicas", declarou Brito, associando os índices à aprovação das gestões petistas no plano estadual.



Além da densidade interna, o dirigente chamou a atenção para o desempenho da legenda nos levantamentos de opinião pública voltados à preferência partidária.

De acordo com ele, o PT lidera o cenário baiano com folga, pontuando na casa dos 40% a 42%, a depender do instituto de pesquisa.

Governo x oposição: confronto de propostas

Com a proximidade do debate eleitoral, o presidente do partido previu um embate direto de narrativas com os adversários.

"A oposição vai colocar a opinião sobre o Estado e sobre o Brasil, e nós vamos reforçar aquilo que os governos do PT têm feito", declarou Brito, defendendo os setores estratégicos que vem sendo fortalecido pelo governo Jerônimo:

"Nós fizemos uma ampla revolução na saúde e interiorização de serviços que não tinham, e estamos fazendo investimentos gigantescos na educação e na infraestrutura."

O dirigente também enfatizou o alinhamento político com o governo federal como principal ativo eleitoral da sigla na Bahia.

O PT não tem nenhum medo nem nenhuma vergonha de dizer o seu lado. O nosso lado é o do presidente Lula, é o lado do atual projeto político que mudou a cara do Brasil e da Bahia

Ao analisar a estratégia dos adversários, Tássio Brito apontou o que classifica como falta de propostas estruturais da ala oposicionista para o estado.

De acordo com o líder petista, o bloco rival enfrenta dificuldades para apresentar um projeto que mire a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.



"A trajetória política e a ação política da oposição resumem-se a ser anti-Lula", finalizou.