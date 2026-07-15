Bebê de 10 meses morre após estupro; dois homens são presos

Siga o A TARDE no Google

Uma bebê de 10 meses, vítima de violência sexual, morreu na manhã da última segunda-feira, 13, em Fortaleza, no Ceará. O caso é investigado pela Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), e dois homens foram presos em flagrante.

Um dos homens, de 22 anos, mantinha um relacionamento casual com a mãe da criança e o outro, de 26 anos, é primo dele. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mãe estava em casa no momento do crime

De acordo com as investigações, a mãe da bebê estava em casa no momento do crime e acreditou inicialmente que a filha havia se engasgado. Ela acionou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, mas, diante da demora no atendimento, decidiu levar a criança por conta própria a uma unidade de saúde.

No hospital, profissionais identificaram sinais de violência sexual. A bebê não resistiu aos ferimentos e morreu.

Investigações não foram concluídas

Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Perícia Forense do Estado do Ceará atenderam a ocorrência e participam das investigações.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), outras pessoas também foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos. Inicialmente, três homens chegaram a ser levados, enquanto a Polícia Civil (PC) reunia informações sobre o caso.

A SSPDS informou que a PC aguarda a conclusão dos laudos periciais para confirmar a causa da morte e esclarecer a dinâmica do crime. As investigações também buscam identificar a participação de cada um dos envolvidos na ocorrência.