VIOLÊNCIA SEXUAL
Bebê de 10 meses morre após estupro; dois homens são presos
Criança foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos
Uma bebê de 10 meses, vítima de violência sexual, morreu na manhã da última segunda-feira, 13, em Fortaleza, no Ceará. O caso é investigado pela Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), e dois homens foram presos em flagrante.
Um dos homens, de 22 anos, mantinha um relacionamento casual com a mãe da criança e o outro, de 26 anos, é primo dele. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.
Mãe estava em casa no momento do crime
De acordo com as investigações, a mãe da bebê estava em casa no momento do crime e acreditou inicialmente que a filha havia se engasgado. Ela acionou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, mas, diante da demora no atendimento, decidiu levar a criança por conta própria a uma unidade de saúde.
No hospital, profissionais identificaram sinais de violência sexual. A bebê não resistiu aos ferimentos e morreu.
Investigações não foram concluídas
Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Perícia Forense do Estado do Ceará atenderam a ocorrência e participam das investigações.
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Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), outras pessoas também foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos. Inicialmente, três homens chegaram a ser levados, enquanto a Polícia Civil (PC) reunia informações sobre o caso.
A SSPDS informou que a PC aguarda a conclusão dos laudos periciais para confirmar a causa da morte e esclarecer a dinâmica do crime. As investigações também buscam identificar a participação de cada um dos envolvidos na ocorrência.