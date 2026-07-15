Suspeito de invadir casa e matar homem na Bahia é preso em São Paulo

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Um dos suspeitos pela morte de Tauan Carvalho Cavalcante, de 32 anos, ocorrida em outubro de 2025 no município de Xique-Xique, no norte da Bahia, foi preso na última segunda-feira, 13, em Itu, no interior de São Paulo.

A localização do homem, de 32 anos, ocorreu após ação integrada entre a Polícia Civil da Bahia e forças policiais paulistas. A prisão ocorreu após investigações conduzidas pela Delegacia Territorial (DT/Xique-Xique), que identificaram a participação no crime.

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Mandante já foi preso

Outro envolvido, apontado como mandante do crime, também foi preso em São Paulo. No entanto, a PC não detalhou quando o suspeito foi detido.

Durante a apuração da ocorrência, foi possível identificar os envolvidos e esclarecer a dinâmica do homicídio.

Relembre morte de Tauan Carvalho

Tauan Carvalho Cavalcante foi morto no dia 6 de outubro de 2025, na Rua dois, do Bairro Guaxinim, na cidade de Xique-Xique. Ele foi encontrado sem vida no quintal da própria casa, com diversos sinais de disparos de arma de fogo nas costas.

Dois homens chegaram ao imóvel em uma motocicleta, invadiram o local e realizaram os tiros contra a vítima. Logo em seguida, fugiram da cena do crime.

Diversas cápsulas de arma de fogo foram encontradas no local do crime, estas com calibre .380.

Segundo as investigações, o veículo utilizado na fuga e um capacete foram localizados e recuperados posteriormente.