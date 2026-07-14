Homem e filho são esfaqueados após discussão por "gato" de energia em Salvador

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Um homem de 61 anos e o filho dele ficaram feridos após serem esfaqueados durante uma discussão envolvendo uma ligação clandestina de energia elétrica, conhecida como "gato", no bairro do Curuzu, em Salvador. O crime aconteceu na segunda-feira, 13, e é investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações iniciais, o homem havia comprado um imóvel na região e encontrou uma ligação irregular de energia. Após providenciar a retirada do "gato", a instalação clandestina voltou a aparecer, o que passou a gerar desentendimentos.

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Na segunda-feira, ao chegar em casa, o homem foi surpreendido e atingido por golpes de faca. O filho dele, uma pessoa com deficiência, também foi ferido durante a ação.

Vítimas socorridas

As vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde no Curuzu. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem de 61 anos precisou ser transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE). O estado de saúde do filho não foi divulgado.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes foram acionadas após as vítimas darem entrada na unidade de saúde. Os policiais realizaram rondas e buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O policiamento foi reforçado no bairro.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 2ª Delegacia Territorial (Liberdade). Guias para exames de lesão corporal foram expedidas e diligências estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.

Até o momento, ninguém foi preso.