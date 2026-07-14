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VIOLÊNCIA

Homem e filho são esfaqueados após discussão por "gato" de energia em Salvador

Vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde no Curuzu

Leilane Teixeira
Por
Avenida Progresso, no bairro Curuzu
Avenida Progresso, no bairro Curuzu - Foto: Reprodução / Google Maps

Um homem de 61 anos e o filho dele ficaram feridos após serem esfaqueados durante uma discussão envolvendo uma ligação clandestina de energia elétrica, conhecida como "gato", no bairro do Curuzu, em Salvador. O crime aconteceu na segunda-feira, 13, e é investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações iniciais, o homem havia comprado um imóvel na região e encontrou uma ligação irregular de energia. Após providenciar a retirada do "gato", a instalação clandestina voltou a aparecer, o que passou a gerar desentendimentos.

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Na segunda-feira, ao chegar em casa, o homem foi surpreendido e atingido por golpes de faca. O filho dele, uma pessoa com deficiência, também foi ferido durante a ação.

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Vítimas socorridas

As vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde no Curuzu. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem de 61 anos precisou ser transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE). O estado de saúde do filho não foi divulgado.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes foram acionadas após as vítimas darem entrada na unidade de saúde. Os policiais realizaram rondas e buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O policiamento foi reforçado no bairro.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 2ª Delegacia Territorial (Liberdade). Guias para exames de lesão corporal foram expedidas e diligências estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.

Até o momento, ninguém foi preso.

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Curuzu Polícia Civil Salvador violência

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