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MISTÉRIO

Garimpeiro desaparece após sair para área de extração de ouro na Bahia

Equipes do Corpo de Bombeiros realizou buscas, mas não encontraram o garimpeiro

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Garimpeiro desaparece após sair para área de extração de ouro na Bahia
Foto: Reprodução TV São Francisco

Um garimpeiro de 53 anos está desaparecido há uma semana após sair de casa para trabalhar em uma área de extração de ouro, no município de Jacobina, no norte da Bahia. Até esta terça-feira, 14, ele ainda não havia sido localizado.

De acordo com a Polícia Civil, o trabalhador foi identificado como Roberto Reis dos Santos. Ele seguia para uma região conhecida como Morro do Ouro, onde costumava atuar.

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A Guarda Civil Municipal informou que o local é utilizado para a prática de garimpo clandestino de ouro. No último fim de semana, equipes do Corpo de Bombeiros, com o apoio de guias da região, realizaram buscas na área, mas não encontraram o garimpeiro.

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Investigação

O desaparecimento é investigado pela Delegacia Territorial de Jacobina. A Polícia Civil pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Roberto Reis dos Santos seja repassada de forma anônima pelo telefone 181 ou em qualquer unidade da corporação.

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Tags

desaparecimento garimpo jacobina Polícia Civil

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