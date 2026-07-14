PM agride caminhoneiro com soco durante manifestação

Um caminhoneiro foi atingido com um soco na cabeça por um policial militar e caiu desacordado durante um protesto da categoria realizado na manhã desta terça-feira, 14, em Santos, no litoral de São Paulo. A agressão aconteceu no segundo dia da greve dos caminhoneiros autônomos e foi registrada em vídeo, que rapidamente repercutiu nas redes sociais.

De acordo com informações da TV Tribuna, afiliada da TV Globo, a confusão começou quando um motorista tentou atravessar o bloqueio organizado pelos manifestantes, provocando a reação dos grevistas.

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A Polícia Militar informou que, durante o tumulto, uma pedra foi arremessada contra o caminhão que seguia viagem. Em seguida, os policiais intervieram e um dos agentes desferiu um soco contra um caminhoneiro, que caiu no chão. Até o momento, não há confirmação de que o homem agredido tenha sido o responsável por lançar a pedra.

O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários Autônomos de Bens da Baixada Santista e Vale do Ribeira (Sindicam-Santos), a Polícia Militar e a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) ainda não se pronunciaram sobre o episódio.

Entenda a greve

A mobilização foi convocada para pressionar o Senado a votar a MP do Frete antes que ela perca a validade, prevista para esta quinta-feira, 16. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e prevê mudanças nas regras do piso mínimo do frete, além de ampliar as punições para empresas que descumprirem a tabela oficial.

Na Baixada Santista, os caminhoneiros foram orientados pelos sindicatos a recusar novos fretes com destino ao Porto de Santos até que o texto seja apreciado pelos senadores.