Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Dois homens são presos suspeitos de estuprar e matar bebê de 10 meses

Mãe levou a criança desacordada a uma unidade de saúde; a Polícia Civil apura o crime

Andrêzza Moura
Por
Quando foram presos, homens apresentavam sinais de embriaguez
Quando foram presos, homens apresentavam sinais de embriaguez - Foto: Reprodução

Dois homens, de 22 e 26 anos, foram presos em flagrante por suspeita de estuprar e matar uma bebê de 10 meses, na manhã desta segunda-feira, 13, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, no Ceará. Eles foram apontados como sendo o padrasto da criança e o primo dele.

Segundo informações, assim que percebeu que a filha estava desmaiada, a mãe a levou a uma unidade de saúde. A polícia foi acionada pelas equipes médicas que constataram o crime

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O caso foi registrado na Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa).

Testemunhas relataram que, quando foram detidos, a dupla apresentava sinais de embriaguez. A mãe e um tio da bebê foram ouvidos na delegacia.

Leia Também:

MISTÉRIO

Garimpeiro desaparece após sair para área de extração de ouro na Bahia
Garimpeiro desaparece após sair para área de extração de ouro na Bahia imagem

INVESTIGAÇÃO

PM agride caminhoneiro com soco durante manifestação
PM agride caminhoneiro com soco durante manifestação imagem

POLÍCIA

Tiroteio em bairro de Lauro de Freitas interrompe circulação de ônibus após as 18h
Tiroteio em bairro de Lauro de Freitas interrompe circulação de ônibus após as 18h imagem

A causa da morte da menina ainda não está estabelecida. Há suspeita de que ela foi asfixiada, mas a polícia aguarda o resultado do laudo pericial do Departamento de Polícia Técnica.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

bebê morta estupro vulnerável Polícia Civil

Relacionadas

Mais lidas