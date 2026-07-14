Dois homens são presos suspeitos de estuprar e matar bebê de 10 meses

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Dois homens, de 22 e 26 anos, foram presos em flagrante por suspeita de estuprar e matar uma bebê de 10 meses, na manhã desta segunda-feira, 13, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, no Ceará. Eles foram apontados como sendo o padrasto da criança e o primo dele.

Segundo informações, assim que percebeu que a filha estava desmaiada, a mãe a levou a uma unidade de saúde. A polícia foi acionada pelas equipes médicas que constataram o crime

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O caso foi registrado na Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa).

Testemunhas relataram que, quando foram detidos, a dupla apresentava sinais de embriaguez. A mãe e um tio da bebê foram ouvidos na delegacia.

A causa da morte da menina ainda não está estabelecida. Há suspeita de que ela foi asfixiada, mas a polícia aguarda o resultado do laudo pericial do Departamento de Polícia Técnica.