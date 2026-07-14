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TRAGÉDIA FAMILIAR

Discussão entre pai e filho em barbearia termina com morte na Bahia

Pai foi ferido com um estilete em um dos braços durante luta corporal com o filho

Andrêzza Moura
Por
Cleriston chegou ao Hospital de Base em estado grave e não resistiu
Cleriston chegou ao Hospital de Base em estado grave e não resistiu - Foto: Reprodução

Uma discussão entre pai e filho dentro de uma barbearia, na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, terminou em tragédia, nesta segunda-feira, 13. O caso aconteceu na rua São Paulo, no bairro Pedro Jerônimo.

De acordo com relatos preliminares, Cleriston Ribeiro Santos foi até a barbearia do filho, que não teve o nome revelado, na intenção de cortar o cabelo.

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No entanto, no local foi informado que teria de esperar, já que outro cliente estava sendo atendido.

Ele, segundo testemunhas, não teria gostado e partido para brigar com o filho. Neste momento, durante luta corporal, foi ferido.

O senhor ainda foi levado ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, mas chegou em estado grave e não resistiu.

Por meio de nota, a Polícia Militar revelou ter sido acionada logo após Cleriston dar entrada no hospital.

Ainda conforme a PM, familiares revelaram que o ferimento foi feito de forma acidental.

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O estilete é usado pelo rapaz como instrumento de trabalho. O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstância do fato. As informações são do Blog do Marcelo.

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Fatalidade itabuna pai e filho

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