BAHIA
Marinha emite alerta de ressaca para cidades do litoral baiano
Sistema frontal deve atingir faixa litorânea entre a capital baiana e a cidade de Maceió
Salvador e outras cidades do litoral baiano podem ser atingidas por uma ressaca marítima causada pelo avanço de um sistema frontal, com ondas de direção Sul a Sudeste e altura de até 2,5 metros, entre a manhã do dia 15 e a manhã do dia 17 de julho, de acordo com a Marinha do Brasil.
Segundo o órgão, o evento climático deve acontecer na faixa litorânea entre a capital baiana e a cidade de Maceió, capital de Alagoas.
Previsão
Uma frente fria deixou o tempo instável em Salvador nesta terça-feira, 14, com previsão de chuva de fraca a moderada intensidade e rajadas de vento em diferentes regiões da capital, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal).
A situação vai permanecer também na quarta-feira, mas com maiores volumes de chuva. A previsão indica 95% de chance de precipitação, além de ventos que podem alcançar 42 km/h.
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Mesmo com o afastamento da frente fria nos dias seguintes, a atuação de um corredor de umidade continuará favorecendo a ocorrência de chuva até o fim de semana, mantendo o cenário de instabilidade.
Em caso de alagamentos, deslizamentos ou outras ocorrências provocadas pelas chuvas, a orientação é acionar a Codesal pelo telefone 199, serviço que funciona 24 horas por dia.