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Super El Niño avança no Brasil e mistura chuvas intensas com seca

Fenômeno natural terá impactos diferentes em cada região do país

Franciely Gomes
Por
O fenômeno já é um velho conhecido do Brasil
O fenômeno já é um velho conhecido do Brasil - Foto: Ilustrativa | Magnific

Os próximos meses podem ser delicados para o clima no Brasil. O país está prestes a entrar na rota de um dos episódios de El Niño mais intensos já registrados no século, com riscos de enchentes e secas intensas.

Segundo informações do Centro de Previsão Climática (CPC), da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), há 81% de probabilidade do fenômeno atingir a categoria de “muito forte” entre outubro e dezembro.

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A expectativa é que os efeitos sejam visíveis no Brasil a partir deste segundo semestre, como divisões de excessos de chuva em algumas regiões e calor intenso, com seca e possibilidade de queimadas em outras.

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Como o El Niño afetará cada região?

Conhecido como um fenômeno climático provocado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, o El Niño alterará a circulação da atmosfera, modificando os padrões de chuva e temperatura em diferentes regiões do Brasil.

No Sul, a previsão é de chuva acima da média durante os próximos meses, com risco de enchentes, inundações, deslizamentos e alagamentos. Os estados mais afetados devem ser Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O Sudeste e Centro-Oeste também devem ser afetados com chuvas intensas, que podem auxiliar nos setores agrícolas, beneficiando colheita do milho de segunda safra, do algodão, da cana-de-açúcar e do café. Porém deve-se estar atento a umidade do solo durante os dias de calor.

Já o Norte e o Nordeste serão os mais afetados com o calor intenso. A previsão aponta que as chuvas serão reduzidas a partir de agosto e as temperaturas seguirão acima da média durante praticamente todo o segundo semestre. O cenário favorece queimadas, incêndios florestais e redução da disponibilidade de água em alguns estados.

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Tags

brasil clima El Niño

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