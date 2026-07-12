Pagamentos por Pix podem sofrer novas restrições do Banco Central

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O Pix pode sofrer algumas restrições do Banco Central (BC) em breve. A autoridade monetária está estudando a imposição de novas regras para bancos e fintechs que apresentem fragilidades em seus sistemas de segurança cibernética.

A ideia é atuar de forma preventiva contra a invasão de hackers no sistema financeiro dessas empresas, evitando prejuízos significativos para os clientes que utilizam o Pix como modelo de pagamento.

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Dentre as principais restrições propostas estão: limites para valores e horários de transações; impedimento do registro de novas chaves Pix por instituições de risco; e suspensão do acesso ao sistema em casos mais graves.

De acordo com o Metrópoles, o projeto do BC também pretende criar um tratamento diferenciado entre instituições financeiras. Aquelas que apresentaram falhas em seus sistemas de segurança ficarão restritas, enquanto as que seguem os padrões tradicionais e elevados manterão acesso pleno ao serviço Pix.

Apesar do plano de ação, ainda não há uma estimativa de quando Banco Central deverá implementar esse novo sistema.