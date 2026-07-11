Prato feito fica mais caro e aumento pesa no bolso de trabalhadores

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Os amantes do tradicional ‘PF’ sentiram um peso no bolso nos últimos meses. Conhecido como uma alternativa econômica para aqueles que buscam almoçar fora de casa, o prato feito sofreu um aumento significativo no mês de junho.

De acordo com dados divulgados pelo Índice Prato Feito (IPF), elaborado pelo Núcleo de Estudos Econômicos da Faculdade do Comércio (FAC-SP), o preço médio da refeição chegou a marca de R$ 31,90 em média no Brasil.

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A mudança representa um crescimento de 7,2% em comparação a janeiro de 2026 e 5,4% em relação a março. Em uma média geral, o trabalhador que almoça fora todos os dias úteis chega a gastar R$ 638 por mês.

Valores variam pelo Brasil

No entanto, o valor do PF varia entre as regiões do país. O sul fica com o título de local com o prato mais caro, registrando valor médio de, seguido do Centro-Oeste, onde a refeição custa R$ 34,45.

O ranking segue com o Sudeste, que registra um custo de R$ 31,99 no prato feito e finaliza com o Nordeste, que cobra R$ 30, e o Norte, que vende o PF no valor médio de R$ 29,99.