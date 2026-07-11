Nova frente fria de julho deve causar temperaturas negativas

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Uma nova massa de ar frio deve atingir várias partes do Brasil neste fim de semana. Em algumas regiões, o fenômeno deve provocar queda nas temperaturas em parte do país ao longo da próxima semana.

Segundo a MetSul Meteorologia, esta será a terceira incursão de ar polar registrada em julho, entretanto, essa será mais fraca e mais rápida do que as ondas de frios de junho e o início de julho.

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Apesar de mais fraca, a massa de ar frio deve provocar madrugadas geladas, formação de geada em diversas áreas e temperaturas negativas em pontos de maior altitude da Região Sul.

Regiões mais atingidas

O ar frio começa a ingressar no Rio Grande do Sul durante o domingo (12), mas os efeitos mais intensos serão sentidos entre segunda (13) e terça-feira (14).

As menores temperaturas devem ocorrer durante as madrugadas, quando os termômetros podem ficar abaixo dos 5°C em grande parte do interior gaúcho.

Em áreas da fronteira com o Uruguai, Serra do Sudeste e regiões de maior altitude, os termômetros podem marcar valores próximos ou inferiores a 0°C, favorecendo a formação de geadas.

Mesmo durante a tarde, o frio permanece. Em boa parte do Rio Grande do Sul, as máximas devem variar entre 10°C e 15°C, enquanto áreas da Serra podem registrar temperaturas inferiores a 10°C.

Em Santa Catarina e no Paraná, também há previsão de frio intenso nas madrugadas de segunda e terça-feira. Os maiores impactos são esperados no Planalto Sul catarinense e no sul paranaense, onde não está descartada a ocorrência de temperaturas negativas.

Frio perde força na segunda metade da semana

Segundo a previsão, a atuação da massa de ar frio será curta. A partir de quarta-feira, uma massa de ar mais quente deve avançar sobre o Sul do Brasil, elevando gradualmente as temperaturas mínimas e máximas.

Com isso, o período de frio intenso deve durar apenas alguns dias, diferentemente das ondas de frio mais prolongadas registradas nas últimas semanas.