INSS: mutirão de perícia médica oferece mais de mil vagas na Bahia

Segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na Bahia que aguardam perícia médica terão uma nova oportunidade de atendimento neste sábado, 11 e domingo, 12. O órgão promove um mutirão nacional para reduzir a fila de espera, com mais de 20 mil vagas extras em todo o país, das quais 1.135 foram destinadas ao estado.

Na Bahia, serão disponibilizadas 1.027 vagas para perícia médica e 108 vagas para avaliação social, destinadas a segurados que já haviam realizado o agendamento e aguardavam atendimento.

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As perícias médicas serão realizadas nos municípios de Irecê (150 vagas), Itabuna (277) e Vitória da Conquista (600). Já as avaliações sociais contarão com 48 vagas na Agência da Previdência Social (APS) Getúlio Vargas, em Salvador, e 60 vagas na APS de Feira de Santana.

O mutirão atende, principalmente, pessoas que aguardam análise para concessão do benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) e da aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez). Também serão realizadas avaliações sociais, etapa obrigatória para a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoas com deficiência.

Como saber se foi convocado?

Segundo o INSS, os segurados convocados foram informados por mensagem de texto (SMS) enviada ao número de telefone cadastrado no momento do pedido do benefício. A confirmação da data, do local e do horário da perícia também pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS, com acesso pela conta Gov.br, ou pela Central 135.

Além dos atendimentos presenciais, parte das perícias do mutirão será realizada por telemedicina, modalidade utilizada principalmente em localidades com escassez de peritos ou maior tempo de espera. As perícias remotas poderão ser realizadas em pedidos iniciais de benefício por incapacidade temporária, avaliações médicas do BPC para pessoas com deficiência e revisões desses benefícios.

Mutirão nacional

De acordo com o Ministério da Previdência Social, o mutirão faz parte das ações para reduzir a fila nacional de perícias médicas. Atualmente, o país registra cerca de 391 mil requerimentos pendentes, número 68% menor que o registrado em novembro do ano passado, quando a fila ultrapassava 1,2 milhão de pedidos. O tempo médio de espera para a realização da perícia está em aproximadamente 20 dias.