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Avião declara emergência e faz pouso forçado em Viracopos

Ainda segundo a companhia aérea Azul, não houve pouso de emergência

Carla Melo
Por
Ainda segundo a companhia aérea, não houve pouso de emergência
Ainda segundo a companhia aérea, não houve pouso de emergência - Foto: Reprodução | FlightRadar24

Um avião da Azul, que estava indo em direção à Manaus, teve problemas técnicos durante o voo e precisou retornar ao aeroporto Viracopos, em Campinas (SP), na manhã deste sábado, 11.

De acordo com informações da Azul ao Portal A TARDE, o voo AD2943 precisou retornar para Viracopos, com solicitação, de forma preventiva de prioridade para pouso após motivos técnicos na aeronave.

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Ainda segundo a companhia aérea, não houve pouso de emergência.

“A aterrissagem aconteceu normalmente e em total segurança. A aeronave precisou aguardar na pista sua liberação, seguindo posteriormente para posição de parada”, disse a companhia aérea em nota.

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Segundo a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, entretanto, o piloto do voo declarou emergência, mas o pouso aconteceu sem maiores ocorrências.

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