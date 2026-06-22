Anac autoriza duas novas companhias aéreas internacionais no Brasil; veja quais são

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Duas novas companhias aéreas foram autorizadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a operar em território nacional no transporte aéreo internacional regular de passageiros e cargas, com origem ou destino no Brasil.

As duas companhias autorizadas são a espanhola Wamos Air e a nigeriana Air Peace.

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Em nota, a Anac esclarece que as autorizações foram concedidas com base no Código Brasileiro de Aeronáutica e seguem os procedimentos previstos na regulamentação para empresas estrangeiras interessadas em atuar no mercado brasileiro.

No comunicado, a agência afirma que as autorizações têm como objetivo a “ampliação da conectividade aérea internacional e a promoção de um ambiente regulatório que favoreça a concorrência”.

Sobre as novas companhias aéreas

Wamos Air (Espanha)

A Wamos Air é uma companhia aérea espanhola sediada em Madrid, especializada em fretamento e aluguel de aeronaves com tripulação. A empresa opera principalmente com aeronaves do modelo Airbus A330, prestando serviços para diversas companhias aéreas ao redor do mundo.

No Brasil, é bastante comum encontrar a companhia prestando serviços temporários de suporte para rotas de grandes empresas parceiras, como a LATAM Airlines e a GOL Linhas Aéreas.

Air Peace (Nigéria)

Fundada em 2013, a Air Peace é a maior companhia aérea privada da Nigéria e a principal transportadora da África Ocidental. Com sede e principal base operacional no Aeroporto Internacional Murtala Muhammed, em Ikeja, Lagos, a empresa opera voos domésticos e destinos de longa distância, como Londres e Caribe.

A aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) amplia a conectividade aérea internacional, facilitando rotas diretas entre o Brasil e a Nigéria, encurtando um trajeto que atualmente leva em média 16h 40min com escalas.