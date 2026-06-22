Após fechar fábricas, JBS, dos irmãos Batista, anuncia expansão de R$ 772 milhões

A JBS anunciou um investimento de US$ 150 milhões, cerca de R$ 772,7 milhões na cotação atual, para ampliar uma de suas maiores unidades de processamento de carne bovina nos Estados Unidos. O aporte será destinado à fábrica de Cactus, no Texas, poucos dias após a empresa confirmar o fechamento de duas instalações no país.

As obras já foram iniciadas e incluem a construção de um novo setor de processamento, além da expansão da área dedicada à produção de carne moída. A previsão é que o projeto seja concluído no início de 2027.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Unidade do Texas está entre as maiores da JBS

A fábrica de Cactus é uma das principais operações de carne bovina da companhia nos Estados Unidos. Atualmente, a unidade emprega mais de 3,6 mil trabalhadores e movimenta cerca de US$ 3,3 bilhões por ano na compra de gado de produtores da região.

Segundo o CEO da JBS USA, Wesley Batista Filho, o investimento reforça a estratégia de longo prazo da empresa no mercado norte-americano.

"O investimento reflete nosso compromisso de longo prazo com a indústria de carne bovina dos Estados Unidos e com as comunidades rurais onde vivemos e trabalhamos. Ao modernizar e expandir nossa unidade de Cactus, estamos garantindo que nosso negócio e as milhares de famílias que dele dependem permaneçam posicionados para o sucesso agora e no futuro", afirmou.

Fechamento de duas unidades faz parte da estratégia

A expansão ocorre dias depois de a JBS anunciar o encerramento das atividades de uma unidade de carne bovina em Souderton, na Pensilvânia, e de uma fábrica de produtos de valor agregado em Memphis, no Tennessee.

De acordo com a empresa, a decisão integra um plano para fortalecer as operações e aumentar a competitividade no longo prazo. A produção dessas unidades será redistribuída para outras plantas da companhia, sem impacto no abastecimento dos clientes.

A empresa informou ainda que oferecerá aos funcionários afetados a possibilidade de transferência para outras unidades nos Estados Unidos, além de suporte durante o processo de transição.

Plano prevê modernização das operações

A ampliação da unidade de Cactus faz parte de um programa de investimentos mais amplo da JBS nos Estados Unidos. Nos últimos anos, a empresa também anunciou expansões em estados como Geórgia, Iowa e Texas, principalmente nas áreas de alimentos preparados e produtos de maior valor agregado.

Neste ano, a companhia também integrou seus negócios de carne bovina e produtos embalados em uma única plataforma operacional, buscando ganhos de eficiência e produtividade.

Além dos investimentos industriais, a JBS afirma ter destinado mais de US$ 11 milhões, desde 2020, a projetos sociais em Cactus, incluindo iniciativas voltadas para infraestrutura, habitação, educação e apoio a organizações comunitárias.