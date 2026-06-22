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EQUÍVOCO?

GSI convoca 'Fulano' e 'Cicrano' para proteger Planalto

Publicação foi no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 22

Rodrigo Tardio
Por
Nos bastidores do Planalto, piada corrente é que só faltou o "Beltrano" para completar fato
Nos bastidores do Planalto, piada corrente é que só faltou o "Beltrano" para completar fato - Foto: Divulgação

Quem diria que as duas figuras mais citadas em exemplos hipotéticos do país finalmente ganhariam um cargo público? O Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 22, trouxe uma daquelas pérolas burocráticas difíceis de acreditar.

Uma portaria do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) nomeou, oficialmente, "Fulano de Tal" e "Cicrano de Tal" para a segurança da Presidência da República.

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A decisão, assinada pelo diretor do Departamento de Gestão do órgão, Vinícius Damasceno do Nascimento, eleva o major do Exército "Fulano" e o tenente da PMDF "Cicrano" ao posto de assistentes de Segurança Presidencial.

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Piada

Nos bastidores do Planalto, a piada corrente é que só faltou o "Beltrano" para completar o fato. Não se sabe se a grafia é um erro crasso de revisão ou uma tática de camuflagem ultra-secreta para confundir espiões.

Para dar um ar de realidade ao documento, o sargento da Marinha Márcio Adriano Leite — este com nome, sobrenome e existência comprovada — também foi designado para o grupo.

Gratificação

A partir de agora, o trio, os de verdade e os de ficção, passa a receber a Gratificação de Representação da Presidência da República (Nível IV).

O bônus, destinado a quem atua em órgãos essenciais ligados diretamente ao Executivo, é de R$ 808,61.

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Tags

Cicrano Fulano Gabinete de Segurança Institucional nomeações segurança presidencial

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