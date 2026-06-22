Anvisa libera novos lotes suspensos dos produtos Ypê; veja quais

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Após a medida que mantinha a suspensão dos lotes de alguns produtos Ypê, anunciada na semana passada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso e a comercialização dos produtos fabricados em 2026.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 22, a partir dos resultados satisfatórios dos laudos de análise realizados por laboratórios autorizados, enviados pela própria empresa.

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Lotes ainda afetados

O texto do DOU prevê uma nova norma que redefine quais produtos permanecem sob restrição, veja quais:

Lava-louças Ypê com lotes terminados em "1" fabricados até 31 de dezembro de 2025;

Desinfetantes Bak e Pinho Ypê com lotes terminados em "1" fabricados até 31 de dezembro de 2025;

Lava-roupas líquidos Tixan Ypê com lotes terminados em "1" fabricados até 31 de março de 2026.

A medida também prevê o recolhimento voluntário dos lava-roupas e dos produtos abrangidos pela decisão.

Sobre a revisão

A inspeção conjunta realizada pela Anvisa, estado de São Paulo e o município de Amparo (SP), entre os dias 27 e 30 de abril de 2026, fez a suspensão inicial dos lotes dos produtos Ypê.

Mas depois da revisão da análise dos documentos apresentados pela marca e dos novos laudos anunciados, a Agência afirma que os testes demonstraram resultados satisfatórios para os itens fabricados entre janeiro e fevereiro de 2026 no caso dos lava-louças e desinfetantes.

Por isso, a medida foi restringida aos produtos fabricados até o fim de 2025.

Já para os lava-roupas líquidos Tixan Ypê, a manutenção da restrição é até março de 2026 e está relacionada às ações previstas no plano de gerenciamento e mitigação de risco apresentado pela fabricante à Anvisa.

Para o consumidor

A orientação é verificar o número do lote impresso na embalagem, já que produtos fabricados em 2026 foram liberados e podem continuar sendo comercializados normalmente.

Os produtos incluídos na restrição permanecem proibidos para comercialização e uso até nova manifestação da Anvisa.