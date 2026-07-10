Passageiro é "sugado" após janela de avião se soltar durante voo

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Um voo da companhia aérea Ryanair foi obrigado a realizar um pouso de emergência em Tessalônica, na Grécia, nesta sexta-feira, 10, após a quebra de uma janela durante o voo.

Um passageiro que estava sentado ao lado do local danificado foi parcialmente sugado para fora da aeronave e precisou de atendimento médico após o pouso.

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O voo tinha como destino o aeroporto de Memmingen, mas retornou à cidade grega poucos minutos após a decolagem.

Companhia confirma janela solta

Em comunicado, a Ryanair informou que a aeronave voltou para Tessalônica “quando uma janela de passageiro se soltou durante o voo”. A empresa afirmou ainda que o pouso ocorreu normalmente e que os passageiros foram levados de volta ao terminal.

A companhia não detalhou a causa do problema, limitando-se a confirmar que um passageiro recebeu atendimento médico em solo.

Veja vídeo:

Πτήση θρίλερ από το «Μακεδονία» της #Θεσσαλονίκης- Έσπασε παράθυρο την ώρα της πτήσης, τραυματίστηκε επιβάτης - Διαβάστε περισσότερα: https://t.co/iUtFwCy2Ks pic.twitter.com/Ue88WkCcIF — Rthess.gr (@RThessaloniki) July 10, 2026

Segundo a imprensa grega, uma peça do motor teria se desprendido e atingido a janela, provocando despressurização da cabine. As mesmas fontes relataram que o passageiro próximo à janela teve parte do corpo puxada para fora da aeronave.

A FAA (Administração Federal de Aviação) dos EUA confirmou que o avião era um Boeing 737 NG e que uma janela havia quebrado.



Esposa segurou o passageiro

De acordo com o jornal alemão BILD, o homem foi sugado pela cabeça e pelos ombros. A esposa teria conseguido segurá-lo pelos pés até que outros passageiros ajudassem a puxá-lo de volta para dentro do avião.

Vídeos gravados no interior da aeronave mostram máscaras de oxigênio pendendo do teto e uma janela danificada. Em outra gravação, o passageiro aparece usando máscara de oxigênio enquanto recebe assistência.

Aeronave já havia retornado um dia antes

Dados do FlightRadar24 indicam que o Boeing 737 NG envolvido no incidente retornou a Tessalônica na manhã desta sexta-feira.

Segundo registros da plataforma, a mesma aeronave também havia voltado ao aeroporto grego na noite de quinta-feira , 9, durante um voo com destino a Sarajevo, igualmente pouco depois da decolagem. O motivo desse retorno anterior ainda não foi esclarecido.

Uma fonte do aeroporto informou que a aeronave permanece em solo em Tessalônica enquanto investigadores analisam as causas do incidente.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde atualizado do passageiro nem sobre quando o avião será liberado para voltar a operar.