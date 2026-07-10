Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

VÍDEO

Passageiro é "sugado" após janela de avião se soltar durante voo

Aeronave da Ryanair fez pouso de emergência após o incidente

Isabela Cardoso
Por
Avião da companhia aérea Ryanair
Avião da companhia aérea Ryanair - Foto: PASCAL PAVANI / AFP

Um voo da companhia aérea Ryanair foi obrigado a realizar um pouso de emergência em Tessalônica, na Grécia, nesta sexta-feira, 10, após a quebra de uma janela durante o voo.

Um passageiro que estava sentado ao lado do local danificado foi parcialmente sugado para fora da aeronave e precisou de atendimento médico após o pouso.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O voo tinha como destino o aeroporto de Memmingen, mas retornou à cidade grega poucos minutos após a decolagem.

Companhia confirma janela solta

Em comunicado, a Ryanair informou que a aeronave voltou para Tessalônica “quando uma janela de passageiro se soltou durante o voo”. A empresa afirmou ainda que o pouso ocorreu normalmente e que os passageiros foram levados de volta ao terminal.

A companhia não detalhou a causa do problema, limitando-se a confirmar que um passageiro recebeu atendimento médico em solo.

Veja vídeo:

Segundo a imprensa grega, uma peça do motor teria se desprendido e atingido a janela, provocando despressurização da cabine. As mesmas fontes relataram que o passageiro próximo à janela teve parte do corpo puxada para fora da aeronave.

A FAA (Administração Federal de Aviação) dos EUA confirmou que o avião era um Boeing 737 NG e que uma janela havia quebrado.

Esposa segurou o passageiro

De acordo com o jornal alemão BILD, o homem foi sugado pela cabeça e pelos ombros. A esposa teria conseguido segurá-lo pelos pés até que outros passageiros ajudassem a puxá-lo de volta para dentro do avião.

Leia Também:

SAÚDE

Exame com cotonete pode detectar câncer de boca em uma hora
Exame com cotonete pode detectar câncer de boca em uma hora imagem

REVÉS NA JUSTIÇA

Apple perde recurso contra lei que endurece regras a big techs
Apple perde recurso contra lei que endurece regras a big techs imagem

MUNDO

Trump diz que trégua com Irã acabou após novos ataques: "perda de tempo"
Trump diz que trégua com Irã acabou após novos ataques: "perda de tempo" imagem

Vídeos gravados no interior da aeronave mostram máscaras de oxigênio pendendo do teto e uma janela danificada. Em outra gravação, o passageiro aparece usando máscara de oxigênio enquanto recebe assistência.

Aeronave já havia retornado um dia antes

Dados do FlightRadar24 indicam que o Boeing 737 NG envolvido no incidente retornou a Tessalônica na manhã desta sexta-feira.

Segundo registros da plataforma, a mesma aeronave também havia voltado ao aeroporto grego na noite de quinta-feira , 9, durante um voo com destino a Sarajevo, igualmente pouco depois da decolagem. O motivo desse retorno anterior ainda não foi esclarecido.

Uma fonte do aeroporto informou que a aeronave permanece em solo em Tessalônica enquanto investigadores analisam as causas do incidente.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde atualizado do passageiro nem sobre quando o avião será liberado para voltar a operar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

aviação despressurização Grécia

Relacionadas

Mais lidas