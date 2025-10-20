Azeite brasileiro é premiado pela segunda vez com o ‘Oscar’ do setor

Propriedade onde o azeite é produzido fica no município de Canguçu - Foto: Reprodução | Instagram @azeitepotenza

O azeite Potenza Intenso, feito pela Fazenda Serra dos Tapes, da cidade gaúcha de Canguçu, conquistou o primeiro lugar na categoria “frutado verde médio”. Esse concurso foi criado pelo Conselho Oleícola Internacional (COI) há 25 anos e é conhecido como o “Oscar” do setor.

Em 2023, a marca Potenza foi reconhecida pelo concurso com o rótulo Potenza Frutado, considerado o melhor azeite do Hemisfério Sul naquele ano.

"É um concurso muito importante pois não tem fins lucrativos e exige tanques lacrados com rastreabilidade dos azeites participantes. Isso garante que os consumidores que comprarem o Azeite Potenza Intenso com o selo Mario Solinas estarão comprando o mesmo produto que foi analisado pelo COI e recebeu a premiação", diz Jerônimo dos Santos, gestor da Fazenda Serra dos Tapes.

Com acidez máxima de 0,14%, o blend intenso da linha Potenza é preparado com as olivas Koroneiki, Picual e Frantoio. Segundo a sommelier de azeites Cláudia Santos, a extração dos frutos é “conduzida dentro de rigorosos padrões de qualidade, garantindo máxima pureza sensorial e química”.

"No olfato, o Potenza Intenso apresenta aromas de grama cortada, ervas frescas, rúcula, tomate verde e figueira. Já no paladar, o amargor e a picância equilibrados e persistentes conferem um frescor herbáceo. Ele é ideal para acompanhar carnes grelhadas, pizzas, saladas de rúcula e tomates, massas com molho de tomate e queijos curados", disse Cláudia.

A edição deste ano do prêmio Mario Solinas – Hemisfério Sul recebeu a inscrição de 30 azeites de oliva extravirgem: 15 da Argentina, 4 do Brasil, 2 do Peru, 1 da África do Sul e 8 do Uruguai.

A Fazenda Serra dos Tapes tem 210 hectares, divididos entre os olivais Trapeira e Paraíso. No local, são produzidas as linhas de azeites de oliva extravirgem Potenza e Pecora Nera. A propriedade fica no município de Canguçu e está em posição geográfica estratégica para o cultivo de oliveiras, entre os paralelos 30°S E 45°S.